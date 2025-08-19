La indignación de los vecinos de Bétera con las Azúcar Moreno

Toñi Salazar ha hablado en Y ahora Sonsoles después de la controversia generada en torno al último concierto de Azúcar Moreno. La artista ha confesado que las críticas recibidas les han causado un profundo malestar.

La cantante ha destacado que le resulta muy doloroso que las llamen estafadoras, ya que asegura que siempre se entregan en el escenario y culpa de lo ocurrido a la organización. Con firmeza, ha defendido su trayectoria y su compromiso con el público.