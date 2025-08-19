Abril Zamora llena de tensión las palabras cruzadas en Pasapalabra

Abril Zamora nos ha hecho sufrir en el último tramo de la prueba de Palabras Cruzadas en Pasapalabra. Los nervios le han jugado una mala pasada a la actriz y ha estado a punto de no terminar la prueba.

Pero sus ganas de ayudar en el concurso han hecho que finalmente recondujera la situación y consiguira ganarse el piropo de Roberto Leal, “Qué maravilla”, le ha dicho el presentador de Pasapalabra.