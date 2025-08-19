Publicidad
Abril Zamora llena de tensión las palabras cruzadas en Pasapalabra
La actriz que se ha bloqueado en la prueba ha puesto en un brete a todos los invitados del plató. Finalmente, su buen hacer ha conseguido el final feliz para su equipo.
Abril Zamora nos ha hecho sufrir en el último tramo de la prueba de Palabras Cruzadas en Pasapalabra. Los nervios le han jugado una mala pasada a la actriz y ha estado a punto de no terminar la prueba.
Pero sus ganas de ayudar en el concurso han hecho que finalmente recondujera la situación y consiguira ganarse el piropo de Roberto Leal, “Qué maravilla”, le ha dicho el presentador de Pasapalabra.