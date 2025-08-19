LA VOZ
Escenario, cámaras...¿tenemos al equipo de La Voz?
La Voz está preparando su nueva temporada con muchas sorpresas y Eva González se sincera sobre si está todo listo, ¿estáis preparados para una nueva temporada?
La Voz arranca una nueva temporada llena de novedades y sorpresas. El próximo lunes 25 de agosto podrás disfrutar del tráiler oficial del programa.
Eva González se sincera sobre si está todo preparado para la nueva edición y tú, ¿estás listo para una nueva temporada de La Voz?
