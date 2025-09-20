Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Órdago de Rosa en El Rosco: deja a Manu descolocado con una jugada maestra

Pasapalabra

Rosa sorprende en El Rosco con una jugada decisiva que deja a Manu con poca capacidad de reacción

El duelo entre Rosa y Manu en El Rosco se ha resuelto con una jugada inesperada de la gallega, que ha apostado fuerte y ha logrado descolocar a su rival en el momento clave.

Alberto Mendo
Publicado:

Con un empate a 21 aciertos, Rosa ha arriesgado con una respuesta dudosa que ha resultado ser correcta. Al alcanzar los 22 aciertos, ha decidido plantarse, dejando toda la presión a Manu.

La estrategia ha funcionado. Manu, que había empezado con fuerza, no ha logrado remontar. El órdago de Rosa ha sido clave en un Rosco marcado por la igualdad y la tensión hasta el final en Pasapalabra.

Antena 3» Vídeos