Pasapalabra
Rosa sorprende en El Rosco con una jugada decisiva que deja a Manu con poca capacidad de reacción
El duelo entre Rosa y Manu en El Rosco se ha resuelto con una jugada inesperada de la gallega, que ha apostado fuerte y ha logrado descolocar a su rival en el momento clave.
Con un empate a 21 aciertos, Rosa ha arriesgado con una respuesta dudosa que ha resultado ser correcta. Al alcanzar los 22 aciertos, ha decidido plantarse, dejando toda la presión a Manu.
La estrategia ha funcionado. Manu, que había empezado con fuerza, no ha logrado remontar. El órdago de Rosa ha sido clave en un Rosco marcado por la igualdad y la tensión hasta el final en Pasapalabra.