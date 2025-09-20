Rosa se frustra tras fallar una canción que conocía: “¿Sabes las veces que la he escuchado?”

Rosa ha reconocido desde el primer fragmento que conocía la canción: “Me la sé”. Aunque tenía claro que era de Álvaro de Luna, no ha logrado recordar el título y ha terminado fallando.

Tras el error, ha expresado su frustración, como nunca en Pasapalabra: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción en las últimas semanas? Muchas. ¿Y cuántas veces me he fijado en el título y se me ha quedado? Ninguna, evidentemente”.