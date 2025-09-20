Publicidad
Pasapalabra
Rosa se frustra tras fallar una canción que conocía: “¿Sabes las veces que la he escuchado?”
La concursante ha perdido un duelo que parecía tener dominado, al no recordar el título de un tema de Álvaro de Luna que había escuchado en numerosas ocasiones.
Rosa ha reconocido desde el primer fragmento que conocía la canción: “Me la sé”. Aunque tenía claro que era de Álvaro de Luna, no ha logrado recordar el título y ha terminado fallando.
Tras el error, ha expresado su frustración, como nunca en Pasapalabra: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción en las últimas semanas? Muchas. ¿Y cuántas veces me he fijado en el título y se me ha quedado? Ninguna, evidentemente”.