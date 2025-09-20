Rocío Madrid se gana el pleno en Pasapalabra por sus esfuerzos con el inglés: “¡Qué bestia!”

Rocío Madrid ha asegurado “Me la sé” al escuchar la canción de 1983. Aunque su pronunciación ha sido confusa, ha cantado con tanta energía que Roberto Leal le ha concedido el pleno en La Pista de Pasapalabra.

Angy Fernández dudaba del acierto, pero Roberto ha aclarado que había ido soltando palabras que están en la letra y en el momento que tocaba en la melodía. “¡Qué genia! ¡Qué bestia!”, ha celebrado Gonzo desde la mesa.