Angy Fernández provoca risas en Pasapalabra con un comentario inesperado sobre... ¿los idiomas?

Angy Fernández ha arrancado Una de Cuatro con una frase que ha desatado las risas: “Me gustan todos”, al escuchar los idiomas propuestos. Roberto Leal ha bromeado con el doble sentido.

Pese al enredo, Angy ha mantenido la concentración y ha sido clave en la prueba de Pasapalabra. Junto a Manu, han sumado 32 segundos, una marca casi perfecta.