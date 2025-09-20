Publicidad
Angy Fernández provoca risas en Pasapalabra con un comentario inesperado sobre... ¿los idiomas?
La actriz ha protagonizado un divertido momento en Una de Cuatro con un comentario inesperado que ha sido interpretado por todos con un doble sentido.
Angy Fernández ha arrancado Una de Cuatro con una frase que ha desatado las risas: “Me gustan todos”, al escuchar los idiomas propuestos. Roberto Leal ha bromeado con el doble sentido.
Pese al enredo, Angy ha mantenido la concentración y ha sido clave en la prueba de Pasapalabra. Junto a Manu, han sumado 32 segundos, una marca casi perfecta.