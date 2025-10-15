Rosa sorprende con un Rosco exprés de 22 aciertos que deja a Manu sin margen de error

Rosa ha terminado su Rosco con 22 aciertos en un tiempo récord. Aunque no parecía una táctica premeditada, su rapidez ha puesto a Manu en una situación complicada.

El madrileño se ha quedado con 13 aciertos y aún debía resolver nueve letras sin error. La estrategia exprés de Rosa ha cambiado por completo el ritmo del duelo.