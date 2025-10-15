Antena 3 LogoAntena3
Rosa sorprende con un Rosco exprés de 22 aciertos que deja a Manu sin margen de error

La concursante ha completado su Rosco sin fallos y a gran velocidad, dejando a Manu con la presión de remontar nueve aciertos en solitario para evitar la Silla Azul.

Alberto Mendo
Rosa ha terminado su Rosco con 22 aciertos en un tiempo récord. Aunque no parecía una táctica premeditada, su rapidez ha puesto a Manu en una situación complicada.

El madrileño se ha quedado con 13 aciertos y aún debía resolver nueve letras sin error. La estrategia exprés de Rosa ha cambiado por completo el ritmo del duelo.

