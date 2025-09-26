Rosa se queda a las puertas del bote en Pasapalabra tras fallar con un filósofo

Rosa protagonizó un vibrante duelo en El Rosco de Pasapalabra, donde alcanzó 23 aciertos y acarició el bote de 2.170.000 euros. La concursante optó por plantarse, confiando en que Manu no superara su marcador.

La gallega brilló con una lección sobre sinestesia y se atrevió a arriesgar en busca del premio. Sin embargo, el nombre de un filósofo truncó su sueño, dejando todo en manos de su rival madrileño.