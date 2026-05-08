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Tu cara me suena
Martín Savi desvela el concurso infantil que cambió su vida antes de triunfar en Tu cara me suena
El concursante argentino de Tu cara me suena recuerda cómo descubrió su pasión por la música desde niño y confiesa qué artista marcó su camino sobre los escenarios.
Martín Savi ha confesado que Elvis Presley fue uno de los artistas que más le inspiró durante su infancia. El argentino asegura que aprendió mucho observando su carrera desde pequeño.
El cantante también ha recordado la primera vez que actuó ante el público, con apenas seis o siete años. Aquel concurso, que terminó ganando, le dio el impulso definitivo para perseguir su sueño musical.