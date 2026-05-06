Javier rompe a llorar en Pasapalabra con una confesión muy personal

Antes de comenzar El Rosco, Javier solicitó permiso a Roberto Leal para hacer una excepción en sus 49 programas en Pasapalabra: mandar un doble mensaje. Visiblemente emocionado, quiso agradecer al equipo de Cardiología que salvó la vida de su padre tras una situación crítica en Navidad. Confesó que llegaron a temer lo peor y expresó una gratitud profunda a quienes lograron sacarlo adelante, asegurando que siempre se sentirá en deuda con ellos.

El segundo mensaje fue igualmente inesperado. Javier dedicó unas palabras a Alejandro, exconcursante y antiguo rival, revelando que siguen en contacto y que le ayuda activamente a prepararse para el concurso. Al destacar su calidad humana, el madrileño no pudo contener las lágrimas, recibiendo una ovación del público, el apoyo de David y el respaldo cercano de Roberto.