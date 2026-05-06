Publicidad
Pasapalabra
Javier rompe a llorar en Pasapalabra con una confesión muy personal
El concursante madrileño sorprendió al pedir la palabra antes de El Rosco para compartir dos agradecimientos que terminaron emocionándole ante todo el plató.
Antes de comenzar El Rosco, Javier solicitó permiso a Roberto Leal para hacer una excepción en sus 49 programas en Pasapalabra: mandar un doble mensaje. Visiblemente emocionado, quiso agradecer al equipo de Cardiología que salvó la vida de su padre tras una situación crítica en Navidad. Confesó que llegaron a temer lo peor y expresó una gratitud profunda a quienes lograron sacarlo adelante, asegurando que siempre se sentirá en deuda con ellos.
El segundo mensaje fue igualmente inesperado. Javier dedicó unas palabras a Alejandro, exconcursante y antiguo rival, revelando que siguen en contacto y que le ayuda activamente a prepararse para el concurso. Al destacar su calidad humana, el madrileño no pudo contener las lágrimas, recibiendo una ovación del público, el apoyo de David y el respaldo cercano de Roberto.