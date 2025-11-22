Rosa se queda a las puertas del bote en un duelo lleno de emoción

En el último programa de Pasapalabra, el duelo protagonizado por Rosa y Manu fue un auténtico cara y cruz por el bote que alcanzaba los 2.416.000 euros. La emoción se mantuvo hasta la última palabra de El Rosco.

Aunque Rosa no logró llevarse el premio, su actuación fue impecable y dejó al público expectante para el próximo asalto. Un momento que confirma la intensidad del concurso.