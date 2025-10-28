Rosa pone a Roberto Leal en una decisión complicada en La Pista

El duelo entre Rosa y Manu en La Pista dejó un momento tenso. Tras fallar con su primera respuesta, la concursante logró rescatar una palabra clave de la canción.

Roberto Leal dudó sobre si debía darle la victoria y consultó al director del programa. “Luego me paran por la calle”, bromeó el presentador de Pasapalabra ante la situación.