Roberto Leal, en un dilema al decidir si Rosa gana en La Pista: “Luego me paran por la calle”

Pasapalabra

Rosa pone a Roberto Leal en una decisión complicada en La Pista

La concursante solo lograba recordar una palabra de la canción, dejando al presentador en un dilema inesperado.

Alberto Mendo
El duelo entre Rosa y Manu en La Pista dejó un momento tenso. Tras fallar con su primera respuesta, la concursante logró rescatar una palabra clave de la canción.

Roberto Leal dudó sobre si debía darle la victoria y consultó al director del programa. “Luego me paran por la calle”, bromeó el presentador de Pasapalabra ante la situación.

