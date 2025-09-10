Publicidad
Pasapalabra
Rosa se la juega en El Rosco con una palabra dudosa en el momento más tenso
La concursante gallega arriesga con una respuesta clave cuando lideraba el marcador, en un duelo muy ajustado frente a Manu en el tramo final del programa.
Rosa ha tomado la delantera en El Rosco de Pasapalabra tras completar la primera vuelta antes que Manu. Con el marcador en 21-19, ha decidido arriesgar con una palabra que le generaba dudas.
“Es una u otra”, ha explicado antes de responder. Su decisión ha sido crucial tanto para su resultado como para la posibilidad de remontada de Manu en los últimos segundos.