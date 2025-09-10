Rosa se la juega en El Rosco con una palabra dudosa en el momento más tenso

Rosa ha tomado la delantera en El Rosco de Pasapalabra tras completar la primera vuelta antes que Manu. Con el marcador en 21-19, ha decidido arriesgar con una palabra que le generaba dudas.

“Es una u otra”, ha explicado antes de responder. Su decisión ha sido crucial tanto para su resultado como para la posibilidad de remontada de Manu en los últimos segundos.