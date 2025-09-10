Publicidad
AHORA SONSOLES
La dura reacción de Chonchi Alonso tras la entrevista del hijo de Andrés Pajares
Chonchi Alonso ha respondido con contundencia a las declaraciones del hijo de Andrés Pajares, acusando a ambos de mentir públicamente sobre ella.
Visiblemente molesta, Chonchi Alonso ha calificado en Y ahora Sonsoles a Andrés Pajares y a su hijo de “mentirosos patológicos”. Asegura que no está dispuesta a permitir más ataques hacia su persona.
Rechazó todas las afirmaciones vertidas en la reciente entrevista y defendió su verdad, dejando claro que no teme enfrentarse a ellos públicamente para proteger su imagen.