La dura reacción de Chonchi Alonso tras la entrevista del hijo de Andrés Pajares

Visiblemente molesta, Chonchi Alonso ha calificado en Y ahora Sonsoles a Andrés Pajares y a su hijo de “mentirosos patológicos”. Asegura que no está dispuesta a permitir más ataques hacia su persona.

Rechazó todas las afirmaciones vertidas en la reciente entrevista y defendió su verdad, dejando claro que no teme enfrentarse a ellos públicamente para proteger su imagen.