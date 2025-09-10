Tura logra apartar a Timur y coloca a Rengin como nueva jefa médica

En Renacer, tras múltiples intentos, Tura finalmente logra que Timur sea destituido de su cargo. Su estrategia da resultado y cambia el equilibrio de poder en el hospital.

Rengin, ahora jefa médica, asume su nueva responsabilidad con el respaldo de Tura. El movimiento marca un nuevo capítulo en la historia, con consecuencias imprevisibles.