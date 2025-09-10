Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

Renacer

Tura logra apartar a Timur y coloca a Rengin como nueva jefa médica

Tura consigue ejecutar su plan y provoca la caída de Timur, logrando que Rengin asuma el control del hospital como nueva responsable médica.

Patri Bea
Publicado:

En Renacer, tras múltiples intentos, Tura finalmente logra que Timur sea destituido de su cargo. Su estrategia da resultado y cambia el equilibrio de poder en el hospital.

Rengin, ahora jefa médica, asume su nueva responsabilidad con el respaldo de Tura. El movimiento marca un nuevo capítulo en la historia, con consecuencias imprevisibles.

Antena 3» Vídeos