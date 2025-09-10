Publicidad
Renacer
Tura logra apartar a Timur y coloca a Rengin como nueva jefa médica
Tura consigue ejecutar su plan y provoca la caída de Timur, logrando que Rengin asuma el control del hospital como nueva responsable médica.
En Renacer, tras múltiples intentos, Tura finalmente logra que Timur sea destituido de su cargo. Su estrategia da resultado y cambia el equilibrio de poder en el hospital.
Rengin, ahora jefa médica, asume su nueva responsabilidad con el respaldo de Tura. El movimiento marca un nuevo capítulo en la historia, con consecuencias imprevisibles.