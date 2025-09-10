Nacho Cano agradece el apoyo recibido durante todo el proceso judicial

Nacho Cano reconoció en El Hormiguero que el apoyo del público fue clave para mantener su ánimo en los momentos más duros del proceso judicial. "Me decían que aguantara", relató emocionado.

Cano aseguró que ese afecto fue lo que le dio fuerza para resistir y seguir adelante. Aprovechó su visita al programa para agradecer públicamente a quienes estuvieron a su lado.