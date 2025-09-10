Publicidad
Renacer
Todo sale mal en la boda entre Bahar y Evren
Bahar abandona a Evren en plena boda y se marcha mientras Timur, completamente alterado por la situación, sufre un infarto.
En Renacer, Bahar toma una drástica decisión y deja plantado a Evren justo antes de casarse. Afectada por sus emociones, se marcha sin darle explicaciones: “No puedo hacerlo”.
Mientras tanto, Timur no soporta la tensión del momento y sufre un infarto. La escena marca un punto de inflexión que cambia radicalmente el rumbo de la historia.