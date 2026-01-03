Publicidad
PASAPALABRA
Rosa impone su ritmo en El Rosco y frena la remontada de Manu
En un emocionante duelo por un bote de 2.578.000 €, Rosa venció a Manu en El Rosco tras una intensa prueba donde el rival rozó el empate; la tensión no faltó en el concurso.
En el regreso de Pasapalabra tras Nochevieja, Rosa se llevó la victoria en El Rosco con 22 aciertos, mientras Manu quedó muy cerca del empate y la remontada, obligándole a competir desde la Silla Azul en el próximo programa.
La prueba estuvo repleta de tensión desde el inicio, con Manu arrancando con ventaja y Rosa arriesgando hasta completar su repertorio de letras, dejando al final a su rival a solo pasos de un desenlace histórico.