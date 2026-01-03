Rosa impone su ritmo en El Rosco y frena la remontada de Manu

En el regreso de Pasapalabra tras Nochevieja, Rosa se llevó la victoria en El Rosco con 22 aciertos, mientras Manu quedó muy cerca del empate y la remontada, obligándole a competir desde la Silla Azul en el próximo programa.

La prueba estuvo repleta de tensión desde el inicio, con Manu arrancando con ventaja y Rosa arriesgando hasta completar su repertorio de letras, dejando al final a su rival a solo pasos de un desenlace histórico.