Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!

PASAPALABRA

Rosa impone su ritmo en El Rosco y frena la remontada de Manu

En un emocionante duelo por un bote de 2.578.000 €, Rosa venció a Manu en El Rosco tras una intensa prueba donde el rival rozó el empate; la tensión no faltó en el concurso.

Alberto Mendo
Publicado:

En el regreso de Pasapalabra tras Nochevieja, Rosa se llevó la victoria en El Rosco con 22 aciertos, mientras Manu quedó muy cerca del empate y la remontada, obligándole a competir desde la Silla Azul en el próximo programa.

La prueba estuvo repleta de tensión desde el inicio, con Manu arrancando con ventaja y Rosa arriesgando hasta completar su repertorio de letras, dejando al final a su rival a solo pasos de un desenlace histórico.

Antena 3» Vídeos