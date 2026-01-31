Rosa fulmina su primera vuelta con 22 aciertos y deja a Manu ante un reto mayúsculo en El Rosco

El duelo entre Manu y Rosa fue uno de los más breves pero intensos que han vivido en Pasapalabra. Ambos llegaron a El Rosco con tiempo suficiente, pero el ritmo impuesto convirtió la prueba en un pulso acelerado. Rosa recurrió a su táctica primervueltista y completó su primera vuelta con 22 aciertos, dando por cerrado su turno y dejando correr los 27 segundos restantes.

La presión pasó entonces a Manu, que aún iba por la S en su Rosco. El madrileño necesitaba ocho aciertos para empatar y no se descartaba incluso la opción de aspirar al bote de 2.692.000 euros, dependiendo de su reacción final. La tensión quedó servida en un desenlace que dependía únicamente de él.