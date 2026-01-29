Rosa elige “cooperación” en el ¿Dónde Están? y deja una reflexión ejemplar en Pasapalabra

Rosa dejó atrás su mala racha en el ¿Dónde Están? completando el panel por sí misma tras varias tardes sin lograrlo. En el programa anterior había sido Jalis de la Serna quien salvó la prueba por ella, pero esta vez consiguió resolver por ella misma la secuencia de números justo cuando el tiempo estaba a punto de agotarse.

Roberto Leal le planteó un dilema entre competición y cooperación. Su respuesta destacó que en Pasapalabra predomina el compañerismo, ya que los concursantes compiten principalmente contra ellos mismos y contra El Rosco. Su reflexión fue celebrada como un ejemplo de deportividad y espíritu del programa.