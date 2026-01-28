Rosa cumple 300 programas, engrandece su "sueño" y da las gracias al equipo de Pasapalabra

Rosa hizo historia al alcanzar los 300 programas en Pasapalabra, convirtiéndose en la mujer más laureada del concurso. Tras perder en el último Rosco, tuvo que confirmar el hito ganando en la Silla Azul. Roberto Leal pidió una gran ovación y destacó que nadie regala nada, subrayando el mérito de la concursante en este recorrido.

La gallega, muy emocionada, confesó que vivir algo así le parecía inimaginable completamente. Antes de El Rosco, quiso agradecer especialmente al equipo del programa por hacerlo tan fácil y por la alegría que reciben cada día al grabar. Fue un momento cargado de emoción para celebrar un logro histórico.