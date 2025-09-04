Rosa conmueve con su dedicatoria familiar al cumplir 200 programas en Pasapalabra

Rosa ha alcanzado los 200 programas en Pasapalabra y ha vivido un momento muy especial. Conmovida, ha agradecido el esfuerzo de su familia y el apoyo que recibe en la calle.

Ha definido a sus padres y hermanos como “un núcleo unido” y ha valorado los principios que le han inculcado. También ha expresado su felicidad por formar parte de la historia del programa.