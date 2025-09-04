Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Rosa emociona con su dedicatoria familiar al cumplir 200 programas en Pasapalabra

Pasapalabra

Rosa conmueve con su dedicatoria familiar al cumplir 200 programas en Pasapalabra

La concursante ha compartido un mensaje lleno de gratitud hacia sus padres y hermanos, destacando los valores que han guiado su camino en el concurso.

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa ha alcanzado los 200 programas en Pasapalabra y ha vivido un momento muy especial. Conmovida, ha agradecido el esfuerzo de su familia y el apoyo que recibe en la calle.

Ha definido a sus padres y hermanos como “un núcleo unido” y ha valorado los principios que le han inculcado. También ha expresado su felicidad por formar parte de la historia del programa.

Antena 3» Vídeos