Rosa confiesa que casi no participa en Pasapalabra: “La idea se me fue”
La concursante ha compartido cómo su madre y su hermana fueron clave para que retomara su sueño de infancia y se animara a concursar en el programa.
En una charla con Roberto Leal, Rosa ha explicado que de pequeña decía que iría a Pasapalabra al cumplir la mayoría de edad, pero con el tiempo lo dejó de lado.
Fue durante la pandemia, viendo el programa en familia, cuando su madre y su hermana insistieron. “Me convencieron”, ha dicho con una sonrisa antes de El Rosco.