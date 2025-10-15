Rosa confiesa que casi no participa en Pasapalabra: “La idea se me fue”

Antena 3 LogoAntena3
Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”

La concursante ha compartido cómo su madre y su hermana fueron clave para que retomara su sueño de infancia y se animara a concursar en el programa.

Alberto Mendo
Publicado:

En una charla con Roberto Leal, Rosa ha explicado que de pequeña decía que iría a Pasapalabra al cumplir la mayoría de edad, pero con el tiempo lo dejó de lado.

Fue durante la pandemia, viendo el programa en familia, cuando su madre y su hermana insistieron. “Me convencieron”, ha dicho con una sonrisa antes de El Rosco.

