Ana Ruiz se equivoca con ‘Las babys’ y Fernando Gil aprovecha el despiste en Pasapalabra

Durante el duelo en La Pista de Pasapalabra, Ana Ruiz y Fernando Gil no lograron identificar ‘Las babys’ de Aitana, a pesar de su popularidad en 2023. No les sonaba la melodía ni la letra.

Ana tenía dos opciones en mente, pero eligió la incorrecta. Roberto Leal, pese a intentar no influir, recibió una divertida acusación de la actriz: “¡Qué malo eres!”. Fernando aprovechó el fallo y se llevó el punto.