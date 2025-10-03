La dura confesión de Inma, madre de Carlos Felipe, tras el engaño de su nuera: "Nunca sospeché nada"

Carlos Felipe estuvo casado durante nueve años con una mujer que presuntamente inventó una grave enfermedad para obtener dinero y ocultar que llevaba una doble vida con otra familia. El engaño salió a la luz tras contratar a un detective.

La madre de Carlos Felipe, Inma, confiesa sentirse devastada en Y ahora Sonsoles. Había integrado a su nuera como una hija y nunca sospechó nada. Ahora solo pide que su hijo pueda recuperarse de este duro golpe personal.