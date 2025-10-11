Rosa arriesga en El Rosco cuando podía empatar... y acaba fallando en el último segundo

Rosa ha llegado a los 22 aciertos en El Rosco de Pasapalabra, igualando a Manu, que ya se había plantado. Parecía que aceptaba el empate, pero ha decidido arriesgar cuando solo quedaban dos segundos.

La respuesta ha sido incorrecta y la ha dejado fuera del duelo principal. Su ventaja de tiempo, ganada en ¿Dónde Están?, no ha sido suficiente para evitar la derrota.