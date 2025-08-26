Rosa arriesga en El Rosco y allana el camino a Manu a por el bote de 2.032.000 euros

Manu y Rosa han protagonizado un duelo vibrante en El Rosco de Pasapalabra. Tras completar la primera vuelta con 20 aciertos cada uno, la gallega cometió un error en la E que la dejó contra las cuerdas.

Con empate a 21, Rosa decidió arriesgar con un “vamos a probar” que terminó en fallo, allanando el camino a Manu para seguir en solitario hacia el ansiado bote de 2.032.000 euros.