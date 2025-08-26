Nerea Rodríguez deslumbra en el ¿Dónde Están? y provoca el aplauso de Rosa

En Pasapalabra, Nerea Rodríguez protagonizó un momento brillante en el ¿Dónde Están?, la prueba que pone a prueba la memoria de los concursantes. La cantante enlazó cinco aciertos consecutivos que facilitaron a Rosa resolver el panel.

El reto incluyó un guiño a Star Wars con personajes como Yoda y Chewbacca. Aunque Nerea confesó no haber visto nunca las películas, su rapidez dejó asombrados a todos. Rosa celebró su ayuda con un aplauso y la frase: “Me lo has dado hecho”.