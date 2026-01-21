Rosa arriesga al límite en El Rosco tras llegar con una desventaja inédita de tiempo

Rosa entró en El Rosco en clara desventaja tras acumular solo 26 segundos en las pruebas de Pasapalabra, lo que la obligó a enfrentarse a Manu con 45 segundos menos. Pese a la presión, mantuvo el duelo igualado hasta el 12-12 y enlazó un gran turno que la llevó a cerrar su primera vuelta con 21 aciertos, aunque con apenas siete segundos restantes.

Mientras Manu jugaba con calma, Rosa buscaba una opción para asegurar su marcador. Convencida de que él podía superarla, decidió arriesgar con la letra O, explicando que era la única alternativa que tenía. El desenlace quedó marcado por esa apuesta final y la tensión del tiempo agotándose.