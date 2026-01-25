Un romance imposible que terminó marcando el desenlace de la ficción

El romance entre Julia y David nació desde lo prohibido y fue creciendo entre secretos y tensiones familiares. La química entre ambos se impuso a las mentiras que los rodeaban, convirtiendo su historia en una de las más recordadas.

En La Encrucijada, su amor sobrevivió a traiciones y momentos extremos, incluso cuando todo parecía perdido. Tras tocar fondo, lucharon por estar juntos y lograron construir una familia, cerrando su historia como una de las más intensas de la serie.