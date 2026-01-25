Una denuncia que puede cambiarlo todo y desatar un terremoto familiar

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, Andrés toma una determinación firme tras descubrir la aventura de María con Gabriel. Presionado por su padre y superado por la situación, decide denunciarla por adulterio, un paso que amenaza con romper definitivamente su matrimonio.

Mientras tanto, en la fábrica y en la colonia continúan los movimientos que complican aún más el equilibrio entre los personajes. Nuevos nombramientos, decisiones empresariales y secretos a punto de salir a la luz prometen sacudir las tramas y elevar la tensión al máximo.