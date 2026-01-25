El comentario de Santiago Segura que desató risas tras una actuación muy gamberra

María José Campanario protagonizó un número de percusión junto al grupo Trash! en El Desafío, apostando por un estilo desenfadado y muy energético que no dejó indiferente al jurado. La puesta en escena destacó tanto por el ritmo como por la estética elegida para el reto.

Santiago Segura quiso poner el toque de humor en su valoración y lanzó un comentario que arrancó risas: “Me ha gustado tu escote generoso, era un número alegre”. Un veredicto que subrayó el tono festivo de la actuación y marcó uno de los momentos más comentados de la gala.