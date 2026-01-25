Antena3
El problema más surrealista de Iker en su paso por La ruleta: "Es que ya me lo sé y tengo el bote a tiro"

LA RULETA DE LA SUERTE

El dilema inesperado que dejó sin palabras a Jorge Fernández en pleno juego

Un concursante protagonizó una situación tan insólita como divertida al explicar su problema ante una jugada clave, provocando la sorpresa general y una reacción inmediata desde el atril.

Iker vivió uno de los momentos más surrealistas de La ruleta de la suerte al reconocer que ya sabía la solución del panel y que tenía el bote prácticamente asegurado. Su explicación dejó desconcertado a Jorge Fernández, que no pudo evitar reaccionar con humor ante la situación.

El concursante había caído varias veces en el mismo gajo, pasando de cero a más de mil euros en segundos. El instante se convirtió en uno de los más comentados del programa, demostrando que incluso cuando todo parece resuelto, la ruleta siempre puede sorprender.

