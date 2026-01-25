Publicidad
ATRAPA UN MILLÓN
El detalle clave que sembró la duda en el último segundo y puso en juego el premio
La pareja llegó a la pregunta final con opciones de ganar, pero un matiz del enunciado desató la tensión cuando el tiempo ya estaba a punto de agotarse.
Omar y Miriam alcanzaron la última pregunta de Atrapa un millón con la posibilidad de llevarse 25.000 euros tras superar varias rondas llenas de nervios. Todo parecía claro hasta que, en los segundos finales, repararon en un detalle decisivo del enunciado.
El presentador, Manel Fuentes, les advirtió demasiado tarde: “Es muy importante leer la pregunta”. El tiempo se agotó sin opción de rectificar, dejando en el aire si ese matiz cambiaría por completo el desenlace y el destino del dinero en juego.