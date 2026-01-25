El detalle clave que sembró la duda en el último segundo y puso en juego el premio

Omar y Miriam alcanzaron la última pregunta de Atrapa un millón con la posibilidad de llevarse 25.000 euros tras superar varias rondas llenas de nervios. Todo parecía claro hasta que, en los segundos finales, repararon en un detalle decisivo del enunciado.

El presentador, Manel Fuentes, les advirtió demasiado tarde: “Es muy importante leer la pregunta”. El tiempo se agotó sin opción de rectificar, dejando en el aire si ese matiz cambiaría por completo el desenlace y el destino del dinero en juego.