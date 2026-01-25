Publicidad
EN TIERRA LEJANA
El chantaje que amenaza con romper cualquier intento de huida en el estreno
El arranque de la nueva ficción llega cargado de tensión con una amenaza que lo cambia todo, marcando el destino de sus protagonistas desde el primer episodio.
El estreno de En tierra lejana arranca con un cruel chantaje que sitúa a Alya en el centro del conflicto. Albora utiliza su poder para retenerla en Mardin, impidiéndole marcharse y dejándole claro que no habrá libertad mientras él siga controlando cada movimiento.
Esta peligrosa relación marcará el tono inicial de Tierra lejana, donde el miedo, la manipulación y la lucha por escapar serán claves. La amenaza de Albora promete desencadenar una cadena de decisiones que pondrán a prueba la fortaleza de Alya desde el primer capítulo.