El chantaje que amenaza con romper cualquier intento de huida en el estreno

El estreno de En tierra lejana arranca con un cruel chantaje que sitúa a Alya en el centro del conflicto. Albora utiliza su poder para retenerla en Mardin, impidiéndole marcharse y dejándole claro que no habrá libertad mientras él siga controlando cada movimiento.

Esta peligrosa relación marcará el tono inicial de Tierra lejana, donde el miedo, la manipulación y la lucha por escapar serán claves. La amenaza de Albora promete desencadenar una cadena de decisiones que pondrán a prueba la fortaleza de Alya desde el primer capítulo.