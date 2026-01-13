Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Rollitos de berza con alubias de Tolosa y carne, una propuesta culinaria equilibrada y nutritiva
Esta receta de Joseba Arguiñano combina la riqueza de las alubias de Tolosa con carne y verduras en hojas de berza, ofreciendo un plato saciante, con proteína, fibra y sabor mediterráneo en cada bocado.
La elaboración parte de cocer las hojas de berza para envolver un relleno de carne picada y alubias de Tolosa cocidas, aromatizado con especias y tomate. Tras cocinar y atemperar el guiso, se forman los rollitos que se doran en mantequilla para intensificar su textura y sabor.
El toque final en Cocina abierta de Karlos Arguiñano lo aporta una emulsión ligera con huevo frito y mostaza que acompaña los rollitos en el plato.