Rollitos de berza con alubias de Tolosa y carne, una propuesta culinaria equilibrada y nutritiva

La elaboración parte de cocer las hojas de berza para envolver un relleno de carne picada y alubias de Tolosa cocidas, aromatizado con especias y tomate. Tras cocinar y atemperar el guiso, se forman los rollitos que se doran en mantequilla para intensificar su textura y sabor.

El toque final en Cocina abierta de Karlos Arguiñano lo aporta una emulsión ligera con huevo frito y mostaza que acompaña los rollitos en el plato.