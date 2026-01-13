Antena3
El sufrimiento de los concursantes de El Desafío al ver enterrado vivo a Daniel Illescas: "Podría haber habido un accidente"

El influencer ha mostrado su ansiedad y se sensación de asfixia al tener que pasar por una prueba de escapismo en la que es enterrado vivo. ¿Conseguirá salir de la urna o tendrán que sacarlo? No te pierdas el desenlace el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

El sufrimiento de los concursantes de El Desafío al ver enterrado vivo a Daniel Illescas

Carmen Pardo
El Desafío pone al límite a los concursantes con pruebas cada vez más complicadas. En la segunda gala, Daniel Illescas se enfrenta a una prueba de escapismo enterrado vivo en arena. Un reto ante el que sus compañeros no han podido ocultar su angustia, las caras de Patricia Conde, José Yélamo o Eva Soriano lo dicen todo al ver el momento por el que está pasando el influencer.

Pilar Rubio describe el reto como "una de las pruebas más duras que he visto aquí nunca" mientras que para Juan del Val "podría haber habido un accidente".

¿Será capaz de salir de la urna Daniel Illescas o tendrán que sacarlo? No te pierdas el segundo programa de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

El sufrimiento de los concursantes de El Desafío al ver enterrado vivo a Daniel Illescas
EL VIERNES A LAS 22:00

El sufrimiento de los concursantes de El Desafío al ver enterrado vivo a Daniel Illescas: "Podría haber habido un accidente"

