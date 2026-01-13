Pablo Castellano reconoce su infracción con el coche pero desmiente que haya sido llamado a declarar

Desde que naciese su hija Mariana el pasado dos de enero, María Pombo y Pablo Castellano han tenido que hacer frente a una nueva polémica por saltarse el límite de velocidad establecido cuando volvían con la bebé a casa. Todo surgió a raíz de que la influencer publicase un vídeo con la pequeña detrás y en el que se veía a su marido conduciendo a 140 km/h cuando la ley establece que lo permitido son 120 km/h.

El vídeo se viralizó en segundos y se llenó de críticas hacia la pareja por ir a esa velocidad con un recién nacido. Pero la cosa no acababa ahí pues luego saltó el rumor de que la Guardia Civil habría llamado a declarar a Pablo. algo que él mismo se encargaba de desmentir a la prensa a la vez que reconocía su infracción.

Pablo Castellano en la calle | Gtres

"A día de hoy la verdad es que no es cierto que me hayan notificado nada. Y en el caso de que lo hagan pues obviamente actuaremos como corresponde y ayudaremos y colaboraremos en todo lo que haya que colaborar, pero a día de hoy no hemos recibido ninguna notificación. O sea que no es cierto eso", confesaba.

Tras esto, reconocía que iba a "una velocidad que no está permitida" y que "asumirá la sanción que corresponda en el caso de que recibamos alguna notificación". "No sé cuál es la sanción ni nada, así que a día de hoy no os puedo decir nada más. Me encantaría deciros algo más, pero no puedo decir nada más", terminaba.

Pablo Castellano responde a la prensa | Gtres

Respecto a que si no es por una cosa o por otra siempre tienen que hacer frente a polémicas, Pablo respondía que "ya sabemos que es parte del mundo, que hay veces que yo creo que se llevan cosas a un límite, a un extremo que no corresponden, pero bueno, es parte de lo que nos toca y hay veces que la llevas mejor, otras veces peor. Pero bueno, ya te digo, que ahora con la llegada de Mariana no hay nada que tape ninguna polémica ni ninguna historia. La llegada de mi hija es lo importante y lo que tenemos que celebrar. Lo demás, no siendo una cosa que considero dentro de que no está permitido, pero puede más la llegada de mi hija que cualquier otra cosa".