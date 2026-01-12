"Arnold es lo más": Chris Pratt desvela cómo es tener a Schwarzenegger como suegro

La presencia de Chris Pratt ha devuelto el brillo de Hollywood al plató de El Hormiguero. El intérprete ha compartido vivencias personales y momentos espontáneos, dejando una conversación cercana y muy disfrutada por la audiencia.

Antes de concluir con la entrevista, Pablo Motos ha querido saber cómo es tener a Arnold Schwarzenegger como suegro. El actor está casado con su hija y ha desvelado que 'Terminator' es el que manda cuando hay un encuentro familiar.

Chris ha contado que es una persona increíble, que es un orgullo ser su yerno y ha revelado una desternillante anécdota que vive recurrentemente con el padre de su mujer y su pasión por los puros. ¡Así ha sido este momentazo!