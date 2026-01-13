Gabriel fuerza a Damián a vender su parte de la empresa a toda costa

Gabriel mueve ficha y presiona a Damián con un chantaje directo: vender sus acciones o enfrentarse a la publicación del diario de Marta. Un documento comprometedor que podría tener consecuencias personales y legales irreversibles.

La negativa inicial de Damián no frena a Gabriel, dispuesto a llegar hasta el final para saldar cuentas pendientes en Sueños de libertad.