Isabel enfrenta el miedo a un chantaje de Gabriel antes de que los De la Reina puedan protegerla

Isabel confiesa a Andrés que Gabriel ya consiguió que la despidieran de su trabajo en París, y teme que pueda hacerle aún más daño antes de que los De la Reina logren ayudarla en Sueños de libertad. Andrés le asegura que contará con su apoyo para conseguir empleo o respaldo económico si decide testificar contra él.

La presión por justicia crece cuando Isabel accede a declarar, pero exige que Gabriel sea encarcelado porque, de lo contrario, “estamos condenados”.