Impacto real de jubilarse antes de los 65: recortes de hasta el 21% cuestionan la medida

Adelantar la jubilación a los 63 años puede parecer una opción atractiva para dejar de trabajar antes, pero las consecuencias económicas son severas: una reducción del 21 % en la pensión puede convertir esa ventaja temporal en una merma sustancial de ingresos futuros. Para personas con largas carreras de cotización, como Esther, la opción no compensa por la caída drástica de lo que recibirían mensualmente. Así lo analizan en Y ahora Sonsoles.

La nueva legislación fija la jubilación ordinaria en 66 años y 10 meses, o a los 65 para quienes hayan contribuido más de 38 años, pero mantiene condiciones estrictas para acceder a la anticipada. Exigir un mínimo de 33 años cotizados y aceptar una pensión menor ha encendido el debate sobre justicia y sostenibilidad en el sistema de pensiones.