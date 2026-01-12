Antena3
“¿No hicimos nada, verdad?”: el pánico de Bahar al despertar en la misma cama que Harun

Tras una noche de copas y confesiones, la doctora y el jefe médico se han encontrado cara a cara en la misma cama.

Bahar se ha despertado con un sobresalto y no podía creer lo que veían sus ojos: Harun estaba durmiendo a su lado, casi desnudo. La doctora ha entrado en pánico al ver al jefe médico en su propio dormitorio: “¿Qué haces tú aquí? ¡Gírate, no me mires!”. Harun, igual de desorientado y con una resaca monumental, solo acertaba a decir que se había quitado la ropa porque tenía calor.

Mientras intentaban encontrar los pantalones de Harun y recuperar la compostura, la tensión ha subido de tono. Bahar ha recordado que ella solo quería hacerle un favor: como él no podía ni sostenerse de pie e insistía en conducir borracho, decidió que se quedara a dormir en el estudio.

Sin embargo, ninguno de los dos sabe explicar cómo terminaron juntos en la habitación principal. “Parece que nos hemos ido quitando la ropa prenda a prenda”, ha reconocido Bahar con el miedo en el cuerpo.

A pesar de la confusión, el sentimiento de Harun ha salido a flote. Entre balbuceos, le ha recordado a Bahar lo que le dijo en el jardín antes de perder el conocimiento: que quererla ha sido lo mejor que ha hecho en su vida. "¿Y si lo olvidamos?", ha preguntado él, dejando a la doctora sin palabras mientras intentaba ayudarlo a levantarse para que se marchara a su casa antes de que alguien los viera.

¿Cómo le sentará a Evren saber que Bahar y Harun han dormido juntos? Todo se complica más para ella…

