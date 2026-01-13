El recuerdo íntimo de Vicente Haro sobre Quique San Francisco y Rosario Flores

Vicente Haro, en una conversación para Y ahora, Sonsoles, desvela que aunque Enrique San Francisco tuvo varias mujeres a lo largo de su vida, hubo una que marcó de forma especial su trayectoria afectiva: Rosario Flores, fruto de un romance que nació gracias a la estrecha amistad con Antonio Flores.

El testimonio de Haro dibuja a un San Francisco entrañable y carismático, capaz de enamorarse profundamente y mantener una relación recordada con cariño, pese a su carácter irreverente y su vida pública intensa