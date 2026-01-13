El chavismo busca apoderarse del relato y enseñará a los niños en los colegios su versión de los hechos

El chavismo enseñará a los niños su versión de lo ocurrido. Es la batalla por apoderarse de la historia. Al mismo tiempo que sube el tono en sus intervenciones públicas, el régimen venezolano continúa cumpliendo las exigencias de Estados Unidos. Liberan presos políticos con lentitud y opacidad. Las familias esperan a las puertas de las cárceles para ver si la suerte está de su lado.

Al mismo tiempo, los familiares de los presos políticos en Venezuela han cumplido la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un "número importante" de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades. Los parientes de los detenidos denuncian que, de momento, son "muy pocos" los que han salido e insisten en que "todos" deben ser liberados.

El Gobierno asegura que 116 presos políticos han sido ya liberados

Desde el jueves, más de cincuenta han sido excarcelados, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

Entretanto, decenas de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, donde Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró que hay "impaciencia y descontento", pero también "esperanza" de que estén "en libertad muy pronto".

"Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", dijo.

