Stephen Graham confirma la temporada 2 de Adolescencia tras el Globo de Oro como miniserie, pero... ¿con Owen Cooper?

Adolescencia sorprendió a los suscriptores de Netflix con un thriller cargado de drama en el que el plano secuencia de cada episodio hace que la tensión se respire de principio a fin. Esto, sumado a un casting en estado de gloria, convirtió la miniserie en un auténtico éxito ante el público, la crítica y el jurado de las galas de premios.

Así, Adolescencia se alzó como la clara vencedora en los premios Emmy de 2025 y, recientemente, se ha coronado de igual modo en los Globos de Oro. Una mención especial para Owen Cooper, que alzó los premios a Mejor actor de reparto en ambas ceremonias para consolidarse como el intérprete más joven de la historia en conseguirlo.

Stephen Graham hizo lo propio en la categoría a Mejor actor en una miniserie tanto en los Emmy como en los Globos de Oro; sin embargo, sus últimas declaraciones podrían entrar en conflicto con dicha categoría. Y es que el protagonista de la serie, así como coguionista junto a Jack Thorne, ha confirmado que habrá una temporada 2.

Tras la gala del pasado 11 de enero, le preguntaron sobre la posible continuación de Adolescencia, a lo que contestó con un claro: "No puedo responder a esa pregunta".

Aunque no tardó en dar ciertas pistas y corroborar que hay planes para ampliar este universo. "Está en un algún lugar profundo de mi mente y de la mente de Jack", ha dicho a Deadline para, acto seguido, señalar cuándo se pondrán en marcha estos planes: "Lo sacaremos a la luz en tres o cuatro años, así que estad atentos".

Entonces, ¿qué sucede con los premios obtenidos?

Owen Cooper, Stephen Graham y el equipo de Adolescencia en los Globos de Oro | Gtres

Si bien una temporada 2 de Adolescencia haría automáticamente que dejara de ser una miniserie, esto no sería así si funcionara a modo de antología. Al igual que otras ficciones, como es el caso de la saga Monstruo de Ryan Murphy, las series antológicas compiten en esta categoría con cada temporada. Es decir, cada entrega se ve como un producto único.

Si a esto le sumamos que todo se desarrollaría en tres o cuatro años, momento en el que poco quedaría de la "adolescencia" de Owen Cooper, es altamente probable que Graham y Thorne tengan en mente crear una historia completamente nueva.

A fin de cuentas, Adolescencia cierra su último episodio de manera prodigiosa y queda muy poco que contar. Pero, si esta trama se centrara en otra familia, los temas de los que habla la serie podrían contarse de nuevo desde un punto de vista muy diferente e igual de impactante.

Sea como sea, el elenco de la serie original está ahora de celebración y los planes de esta segunda temporada no se llevarán a término a corto plazo.