El problema de la vivienda

La renta de los caseros supera en un 82% a la de los inquilinos

El ejecutivo anuncia medidas ante el principal problema de los españoles, la vivienda. Además, conocemos un nuevo dato gracias a un informe: la renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos.

Grúas de construcción de vivienda

La renta de los caseros supea en un 82% a la de los inquilinos | Antena 3 Noticias

Carla Moya
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tres medidas para hacer frente al problema de la vivienda: límite a alquileres de temporada, freno al abuso del alquiler por habitaciones, e incentivos fiscales para contener los alquileres. Esta última medida es la que más polémica ha generado. Tienen previsto aprobarlas en forma del real decreto, pero después tendría que pasar por el Congreso, y es complicado que salga adelante. Sus socios de Gobierno la rechazan.

Desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy ha dicho que no van a contar con su apoyo, consideran que la medida premia a los propietarios y no están de acuerdo con lo anunciado. No son los únicos, desde Esquerra también se muestran en contra, e Ione Belarra ha ido más allá. Ha hecho un llamamiento para que haya una movilización social en contra de esa medida anunciada por Sánchez.

Lo tendrá, por lo tanto, difícil el Gobierno para sacar adelante su plan. Unas propuestas que no es la primera vez que lanzan. Tanto Sánchez como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya anunciaron hace unos meses retribuciones fiscales para los propietarios que no subieran el precio del alquiler. En ese momento, estas propuestas quedaron guardadas en un cajón, y por eso ahora las vuelven a anunciar. La oposición acusa al presidente de hacer caja con el acceso a la vivienda de los españoles.

La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos

Según ha alertado un informe que está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para conocer en profundidad la situación de los inquilinos en el mercado de la vivienda, los ingresos de los caseros son un 82% superiores a los de los inquilinos.

El informe cita datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para situar la brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos en 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos.

Además, desde el Departamento que dirige Pablo Bustinduy señalan que en las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, los ingresos de los caseros suponen ya el doble que los de los inquilinos.

La vivienda se ha convertido ya en un arma en la batalla electoral. Todo coincidiendo con unos datos devastadores para el PSOE en las últimas encuestas y con la resaca de la dura derrota en Extremadura, y cuando se aproximan las elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

