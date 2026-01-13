José Yélamo desafía a Eva Soriano y pone en duda su fortaleza física

En la segunda gala de la sexta temporada de El Desafío, José Yélamo y Eva Soriano protagonizarán uno de los duelos más esperados tras la advertencia del periodista sobre la fortaleza de su rival. Yélamo apuntó que el entrenamiento de Soriano podría verse sobrepasado por los exigentes retos de la prueba.

Los concursantes detallaron también otros desafíos de la emisión, entre ellos las arenas movedizas y pruebas de apnea, que evidencian la atmósfera de tensión y superación que plantea el formato presentado por Roberto Leal.