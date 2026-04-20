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Tu cara me suena
Roi desata las risas en Tu cara me suena mientras Aníbal sorprende con sus predicciones
El ambiente en Tu cara me suena se llena de humor y sorpresas gracias a las bromas de Roi y las inesperadas predicciones de Aníbal, que no dejan indiferente a nadie en la segunda gala
La segunda gala de Tu cara me suena ha estado marcada por el sentido del humor de Roi, que ha protagonizado varios momentos divertidos durante el programa. Sus bromas han contribuido a relajar el ambiente entre los concursantes y el jurado.
Por otro lado, Aníbal ha llamado la atención con sus predicciones, generando sorpresa entre sus compañeros.